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В Антверпене покажут работы дизайнера Hermes

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В музее моды в Антверпене впервые пройдет выставка-ретроспектива работ бельгийского дизайнера Мартина Маржелы, создававшего коллекции для модного дома Hermes. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал один из организаторов мероприятия. Выставка будет работать с 31 марта по 27 августа

Маржела начал свою карьеру в Париже в 1984 году, ассистируя модельеру Жану-Полю Готье. Четыре года спустя состоялся его первый показ в Париже с собственными моделями, и вместе с Женни Мейренс он основал модный дом Maison Martin Margiela. С Hermes он сотрудничал с 1997 по 2003 год и был креативным директором женской коллекции прет-а-порте.

Дом моды Hermès основан во Франции в 1837 году. Изначально он специализировался на производстве конской упряжи и седел, но со временем стал выпускать одежду, обувь, украшения, парфюмерию, а также аксессуары из шелка и кожи. Главным парфюмером дома в январе 2016 года стала Кристин Нажель, сменившая на этой должности Жан-Клода Эллена.

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