Hermes представил москвичам «эквилибристику»

Французский дом Hermès представил в Москве коллекцию предметов интерьера Equilibre d'Hermès. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании во вторник, 7 марта.

В коллекцию, впервые представленную публике во время Salone del Mobile-2016 в Милане, вошли предметы, созданные дизайн-студией дома в сотрудничестве с дизайнерами Гийомом Дельвинем, Жоржем де Лаффоре и Дэмиеном О’Салливаном: блюда, пресс-папье, коробки для мелочей, корзина для бумаг, газетница, декоративные волчки и икосаэдр, ваза и увеличительное стекло на подставке. Все предметы выполнены из натуральных материалов: дерева, кожи и стекла.

Фото: Hermes 1 /5

Дом моды Hermès основан во Франции в 1837 году. Изначально он специализировался на производстве конской упряжи и седел, но со временем стал выпускать одежду, обувь, украшения, а также аксессуары из шелка и кожи. В конце 2016 года дом представил ювелирную коллекцию Chaîne d’Ancre Punk — украшения из серебра, навеянные панк-субкультурой.