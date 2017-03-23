Apple Watch дополнили ремешками цвета «лесных ягод» и «морской гальки»

Компания Apple представила новую коллекцию ремешков для «умных часов» Apple Watch. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте марки.

В линейку вошли спортивные модели, разработанные дизайнерами Nike, а также аксессуары от модного дома Hermes. Модели выполнены в цветах: «морская галька», «розовая камелия» и лазурном; ремешки из плетеного нейлона цветов «лесная ягода», «голубое озеро», «желтая пыльца» и других.

Фото: Apple 1 /3

Коллекция ремешков для Apple Watch Hermes пополнилась моделями Double Tour из кожи Epsom цвета Bleu Zéphyr и Barenia цвета Fauve с двойной пряжкой, Simple Tour из кожи Epsom цвета Lime и Simple Tour из кожи Swift цвета Colvert.

Ремешки уже поступили в продажу, цены на них начинаются от 3990 рублей.