Caviar создал смарт-часы в честь князя Владимира

Российская компания Caviar, специализирующаяся на отделке мобильных телефонов, выпустила люксовую версию смарт-часов на основе Apple Watch Series 2. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе бренда в среду, 1 февраля.

Покрытые золотом 750-й пробы часы посвящены святому равноапостольному князю Владимиру. По периметру корпуса нанесена гравировка: она навеяна той, что украшает крест, который держит в руках князь на скульптурной группе авторства Салавата Щербакова, установленной на Боровицкой площади в Москве. Надпись «Князь Владимир» выполнена славянской вязью и повторяет каллиграфическую технику написания, которая использовалась на иконах. Кнопка управления на часах украшена миниатюрным изображением Хризмы — монограммы имени Христа.

Фото: пресс-служба Caviar 1 /6

«Мы хотим сказать о важности единства. Князь Владимир — это уникальный исторический пример объединения абсолютно разрозненного народа вокруг сильной личности и общей веры. Дизайн этих часов — воплощенное могущество, основанное на силе характера и вере», — прокомментировал новинку представитель марки.

Цена устройства — 199 тысяч рублей за модель на металлическом браслете миланского плетения и 209 тысяч рублей за модель на эксклюзивном кожаном ремешке.

Компания Caviar основана итальянским ювелиром Илией Джакометти. Первый декорированный смартфон представили в 2001 году. Одна из новинок марки — подарочный комплект смартфонов «Один мир» с портретами президентов России и США, выпущенный в честь инаугурации Дональда Трампа.