New Balance представила конкурента Apple Watch

Видео: newbalance / YouTube

Американская компания New Balance показала модель умных часов, созданную в сотрудничестве с фирмой intel. Видео, посвященное новинке, опубликовано на YouTube. По словам представителей марки, этот гаджет можно расценивать как конкурента Apple Watch.

Умные часы оснащены фитнес-трекером, могут подсчитывать удары сердца, также в них встроен аккумулятор, который обеспечивает до 24 часов непрерывной работы.

New Balance — американский бренд спортивной и повседневной одежды, обуви и аксессуаров. Основан в 1906 году Уильямом Дж. Ралли как компания по производству супинаторов и аксессуаров для обуви и первоначально назывался New Balance Arch Support Company.