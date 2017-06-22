Hermes сделал золотые «панковские» булавки

Французский модный дом Hermès пополнил свою ювелирную коллекцию Chaîne d’Ancre Punk, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в четверг, 22 июня.

К украшениям из серебра — кольцам, браслетам, серьгам, сотуарам — навеянным панк-субкультурой прибавились модели драгоценностей той же формы из розового золота. Центральный мотив коллекции — стилизованная английская булавка. Это один из панковских символов. Булавка заменяет звенья в классических сотуарах Hermès Chaîne d’Ancre («Якорная цепь»), а также браслетах. Серьги имитируют булавку, прокалывающую мочку уха, а кольца — булавку, закрученную вокруг пальца. Автор дизайна украшений — ювелирный дизайнер дома Пьер Арди.

Фото: пресс-служба Hermes 1 /5

Дом Hermès был основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрмесом (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, мебель, предметы интерьера и парфюмерию. В марте 2017 года компания представила новую версию своего аромата 2004 года Eau des Merveilles — Eau des Merveilles Bleue.