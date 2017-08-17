Hermes сделал хипстерам буковые лонгборды за три тысячи долларов

Французский модный дом Hermes обновил линейку спортивных товаров и представил новые модели скейтбордов и лонгбордов. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает Highsnobiety.

Над разработкой дизайна работал один из художников бренда — Анри д'Ориньи. Для украшения досок использовались архивные принты Bouclerie Modern, Cavalcadour и Sangles en zigzag. Лонгборды сделаны из светлого букового дерева и кленового шпона. Доски представлены в некоторых фирменных бутиках и стоят 2900 долларов.

Дом моды Hermes основан во Франции в 1837 году. Изначально он специализировался на производстве конской упряжи и седел, но со временем стал выпускать одежду, обувь, украшения, а также аксессуары из шелка и кожи.

Модные дома часто разрабатывают дизайн для спортивного инвентаря. Например, Dior в начале июля 2017 года показал лимитированную коллекцию скейтбордов. Ее разработкой занимался бельгийский дизайнер Крис Ван Аш (Kris Van Assche). Доски представлены в трех цветах: черном, белом и красном. На них напечатаны работы французского художника Франсуа Барда и логотипы модного дома.