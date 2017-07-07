Dior разработал новый дизайн для скейтбордов

Французский модный дом Christian Dior представил лимитированную коллекцию скейтбордов. Ее разработкой занимался бельгийский дизайнер Крис Ван Аш (Kris Van Assche). Об этом сообщает Highsnobiety.

Доски представлены в трех цветах: черном, белом и красном. На них напечатаны работы французского художника Франсуа Барда и логотипы модного дома. Доски появятся в продаже в скором будущем и будут представлены в избранных бутиках бренда. Цены на них пока не названы.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, косметика, часы и драгоценности.

Крис Ван Аш — бельгийский дизайнер, с 2007 года сотрудничает с Dior Homme.