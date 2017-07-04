Итальянский модельер и один из основателей дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана раскритиковал новую коллекцию Dior. Об этом сообщает The Cut.

Дизайнер остался недоволен работой нового креативного директора марки Марии Грации Кьюри. «Как обычно, она все неправильно поняла», — такой комментарий Габбана написал к посту журналистки Анны Делло Руссо в Twitter. Габбано никак не прокомментировал свое заявление.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, а также косметика, часы и драгоценности.

Мария Грация Кьюри заняла пост креативного директора дома летом 2016 года. Она пришла на смену Рафу Симмонсу. На Неделе высокой моды, которая проходит в Париже, Кьюри представила новую коллекцию. Лейтмотивом стало выражение основателя модного дома Кристиана Диора, которое гласит: что одежда должна представлять «все типы женщин всех стран».