Dior поднял в рекламе тему феминизма

Французский модный дом Dior запустил новую рекламную кампанию на осенне-зимний сезон. Акцент в ней сделан на женственность и феминизм. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает ProFashion.

В съемках приняли участие несколько известных моделей, в том числе Грейс Хартцель, Селена Форрест, Джинг Вен, Адвоа Абоа, Фернанда Ли, Эллен Роза, Айра Феррара и Камий Юрель. Автор снимков — французский фотограф Бриджит Лакомб.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, косметика, часы и драгоценности.

В конце апреля 2017 года модный дом открыл фирменный бутик в Токио. В нем представлена одежда из недавней коллекции.