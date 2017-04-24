Видео: Christian Dior / YouTube

Французский модный дом Dior открыл фирменный бутик в Токио. Видео с презентацией новой коллекции одежды опубликовано на YouTube.

Вещи из линейки на осенне-зимний сезон сочетают в себе классический костюмный крой и спортивный стиль. Одежда выполнена в монохромных цветах с яркими акцентами и узорами. Официальный запуск коллекции в фирменных бутиках по всему миру назначен на середину мая.

Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, а также косметика, часы и драгоценности.