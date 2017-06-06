Hermes устроил прачечную для клиентов

Французский модный дом Hermes обустроит несколько фирменных прачечных, где можно будет привести в порядок шелковые шарфы. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает Luxurylaunches. Услуга будет предоставляться бесплатно.

Проект получил название HermesMatic, прачечной можно будет воспользоваться в фирменных магазинах бренда в Париже и Нью-Йорке. Платки стирают в специальном растворе, который возвращает ткани мягкость. В общей сложности процесс занимает 48 часов.

Дом Hermes был основан во Франции в 1837 году шорником Тьерри Эрмесом (Thierry Hermes). Изначально специализировался на шорных изделиях — конской упряжи и седлах, в настоящее время производит аксессуары из кожи и шелка, одежду, обувь, часы, украшения, парфюмерию и предметы интерьера. Известен своими дорогостоящими сумками Kelly и Birkin.

В конце апреля 2017 года марка показала лимитированную коллекцию платков по рисунку американской художницы и графического дизайнера Элейн Ластиг Коэн. В основу орнамента платка-каре Centered Rhyme из шелка легла одноименная живописная работа Коэн в стиле минимализма, датированная 1967 годом.