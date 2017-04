Hermes выпустил лимитированную серию платков по рисунку Элейн Ластиг Коэн

Французский дом Hermès выпустил лимитированную серию платков-каре по рисунку американской художницы и графического дизайнера Элейн Ластиг Коэн, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в четверг, 20 апреля.

В основу орнамента платка-каре Centered Rhyme из шелка легла одноименная живописная работа Коэн в стиле минимализма, датированная 1967 годом.

Часть средств от продажи платков, которые предлагаются по цене 395 долларов, пойдет на реставрацию Стеклянного дома (Glass House), построенного Филипом Джонсоном в штате Коннектикут (США) в 1949 году. В этом здании в 2015 году проходила выставка Элейн Ластиг Коэн, которая работала совместно с Джонсоном над оформлением его построек (Seagram Building, Линкольновского центра, здания Йельского университета и других).

Фото: Hermes

Элейн Ластиг Коэн (Elaine Lustig Cohen) — американская художница, дизайнер, архивист, автор монографий по истории искусства. Основательница магазина Ex Libris, специализировавшегося на искусстве авангарда. Обладательница медали Американского института графических искусств (The American Institute of Graphic Arts, AIGA) за достижения в области графического дизайна.