Gucci вместе с испанской фотохудожницей Coco Capitan выпустил «сумки торговцев»

Итальянский модный дом Gucci выпустил вторую совместную коллекцию с испанской фотохудожницей Coco Capitan. Об этом сообщает WWD.

В капсульную линию вошли «сумки торговцев» — объемистые поясные сумки-кошельки, а также спортивные рюкзаки с затягивающимися лямками-шнурами, украшенные надписями работы художницы, в частности, ее популярным высказыванием What are we going to do with all this future? («Что мы будем делать со всем этим будущим?»). Кроме того, в коллекцию вошла одежда (трикотаж, футболки, худи, свитшоты, пальто), украшенные вышивкой, фирменной красно-зеленой лентой и логотипами Gucci.

Коллекция поступит в продажу в конце июля.

Coco Capitan — испанская художница и фотограф, выпускница британской London College of Fashion, где ее преподавателем был известный фотограф моды Марк Лебон. Работала для изданий Vice, Nylon и других. Работы Coco Capitan демонстрировались в художественном пространстве Gucci Hub.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля. В начале июня 2017 года Gucci представил новую коллекцию дорожных аксессуаров: сумки, рюкзаки и кошельки с нашивками в виде марок и штампов авиапочты, НЛО и принтов из архивов модного дома.