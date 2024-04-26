«Роскосмос» скорректировал орбиту МКС

«Роскосмос»: орбиту МКС подняли на 1 километр

Утром 26 апреля орбита Международной космической станции (МКС) была поднята на один километр. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Для коррекции орбиты использовался пристыкованный к МКС российский грузовой корабль «Прогресс МС-26», двигатели которого включились в 05:35 по московскому времени и проработали 403,2 секунды, выдав импульс величиной 0,6 метра в секунду. «После маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на один километр и составила 414,8 километра над поверхностью Земли», — уточнили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» напомнили, что коррекция производится для поддержания заданной орбиты станции.

Ранее госкорпорация сообщила, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» прошел вакуумные испытания.

15 февраля на ракете «Союз-2.1а» к МКС отправился «Прогресс МС-26».