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17:22, 26 апреля 2024Наука и техника

«Роскосмос» скорректировал орбиту МКС

«Роскосмос»: орбиту МКС подняли на 1 километр

Фото: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / РИА Новости

Утром 26 апреля орбита Международной космической станции (МКС) была поднята на один километр. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Для коррекции орбиты использовался пристыкованный к МКС российский грузовой корабль «Прогресс МС-26», двигатели которого включились в 05:35 по московскому времени и проработали 403,2 секунды, выдав импульс величиной 0,6 метра в секунду. «После маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на один километр и составила 414,8 километра над поверхностью Земли», — уточнили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» напомнили, что коррекция производится для поддержания заданной орбиты станции.

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ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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