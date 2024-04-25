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19:41, 25 апреля 2024Наука и техника

«Прогресс МС-27» прошел вакуумные испытания

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-27» прошел вакуумные испытания

Кадр: Обитаемый Космос / YouTube

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-27» прошел вакуумные испытания. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Испытания на герметичности прошли на космодроме Байконур. Данные автоматики не выявили замечаний к кораблю. «Корабль вернули на рабочее место и подключили к наземному испытательному оборудованию для дальнейшей подготовки,» — заявили в госкорпорации.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-27» отправят к Международной космической станции (МКС) в мае. В марте госкорпорация заявляла, что корабль будет запущен в июне.

15 февраля на ракете «Союз-2.1а» к МКС отправился «Прогресс МС-26».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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