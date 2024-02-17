«Прогресс МС-26» c оборудованием для экспериментов пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-24» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26», на борту которого находится оборудование для экспериментов, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом в субботу, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» стартовала с космодрома Байконур утром 15 февраля. «Союз» вывел на орбиту корабль, который доставит 2518 килограммов грузов на Международную космическую станцию. «Прогресс» несет 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах, 580 килограммов топлива для дозаправки и около 1,5 тысячи килограммов различного оборудования.

Процесс запуска транслировался на YouTube-канале Roscosmos TV.

В декабре стало известно, что ракета «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту космический корабль «Прогресс МС-25», который доставил на МКС более 2,5 тонны грузов.