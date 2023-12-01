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13:50, 1 декабря 2023Наука и техника

Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-25»

Ракета «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту корабль «Прогресс МС-25»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ракета «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту космический корабль «Прогресс МС-25». Об этом сообщает ТАСС.

Старт носителя состоялся с площадки №31 космодрома Байконур.

Стыковка корабля с малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции (МКС) произойдет 3 декабря в 14:15 по московскому времени. На МКС корабль доставит более 2,5 тонны грузов.

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В ноябре грузовой корабль «Прогресс МС-23» покинул МКС.

Тогда же ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол на космодроме Байконур.

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      Иван Потапов
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