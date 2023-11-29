«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-23» покинул МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-23» покинул Международную космическую станцию (МКС). Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» сообщает ТАСС.

Включение двигателей на торможение ожидается в 14:02 по московскому времени. После этого грузовой корабль войдет в плотные слои атмосферы и сгорит там. Часть элементов грузовика упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Стыковка «Прогресс МС-23» с МКС состоялась в мае.

В декабре к МКС стартует корабль «Прогресс МС-25».