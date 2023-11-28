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18:04, 28 ноября 2023Наука и техника

«Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-25» установили на стартовый стол

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол

Фото: Роскосмос Медиар / ТАСС

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-25» установили на стартовый стол №31 космодрома Байконур. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После установки носителя на стартовый стол специалисты космодрома продолжили подготовку ракеты к пуску.

В сентябре в госкорпорации назвали дату запуска «Прогресса МС-25».

Запуск ракеты с кораблем должен состояться 1 декабря в 12:25 по московскому времени. «Прогресс МС-25» доставит на Международную космическую станцию (МКС) более 2,5 тонны грузов.

Планируемый пуск будет четвертым стартом кораблей «Прогресс МС» в 2023 году.

Оружие России
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      Иван Потапов
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