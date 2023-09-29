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19:14, 29 сентября 2023Наука и техника

Названа дата запуска «Прогресса МС-25»

«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-25» запустят к МКС 1 декабря

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» запустят к Международной космической станции (МКС) в декабре. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

«Запуск грузового корабля "Прогресс МС-25" с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" запланирован на 1 декабря 2023 года», — назвали дату в госкорпорации.

Отмечается, что это будет четвертый запуск «Прогресса МС» в 2023 году.

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В этом же месяце в «Роскосмосе» сообщили, что орбиту МКС подняли на 3,5 километра с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24». Высоту орбиты скорректировали в рамках подготовки к стыковке с кораблем «Союз МС-24».

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    Даниил Иринин
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