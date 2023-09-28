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10:04, 28 сентября 2023Наука и техника

Стали известны расходы России на космос в 2024-2026 годах

ТАСС: в проекте бюджета на 2024-2026 годы на космос заложено 800 млрд рублей
СюжетКосмическая программа России:

Фото: «Роскосмос» / РИА Новости

В проекте федерального бюджета на 2024-2026 годы на государственную программу «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей. Об этом стало известно ТАСС.

Так, финансирование программы в 2024 году составит 285,95 миллиарда рублей, в 2025-м — 271,91 миллиарда, в 2026-м — 258,1 миллиарда. Отмечается, что выделяемые бюджетные средств будут направлены, в частности, на опережающее финансирование инвестиционных проектов российской ракетно-космической промышленности и функционирование госкорпорации «Роскосмос».

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В сентябре 2021 года сообщалось, что госкорпорация выделила деньги на проект Российской орбитальной станции (РОС).

В июне того же года «Роскосмос» заявил, что реализация многофункциональной спутниковой системы «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей, из которых 350 миллиардов — внебюджет.

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    Иван Потапов
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