Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:11, 9 сентября 2023Наука и техника

Орбиту МКС скорректировали

Роскосмос: орбиту МКС подняли на 3,5 км перед полетами «Союзов» в сентябре

Фото: «Роскосмос» / Global Look Press

Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) провели с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24», ее подняли на 3,5 километра перед полетами пилотируемых кораблей «Союз» в сентябре. Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram-канале.

Двигатели корабля для коррекции орбиты станции включились в пятницу, 8 сентября, в 21:52 по московскому времени, они проработали 1314,56 секунды и выдали импульс величиной 2,05 метра в секунду. После маневра средняя высота орбиты МКС составила 419,24 километра над поверхностью Земли.

Увеличение высоты орбиты на 3,5 километра было проведено для окончательного формирования баллистических условий перед выведением на орбиту и стыковкой со станцией корабля «Союз МС-24», запланированной на 15 сентября, и отстыковкой и возвращением «Союза МС-23» на Землю 27 сентября.

В августе сообщалось, что пилотируемый космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту пристыковался к МКС.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В ФБР высказались об угрозе российской разведки для США

    В Великобритании сочли ошибкой позволить Украине вступить в НАТО

    США запланировали поставить ракеты ATACMS на Украину

    Полковник рассказал об особенностях сбитого дрона ВСУ стоимостью 550 тысяч евро

    В Роскачестве назвали способ вернуть деньги за плохой ремонт

    Движение по Крымскому мосту приостановили

    США назвали посмешищем из-за политической ошибки Байдена

    Белый дом отругал Клинтон за просьбу к Зеленскому о помощи

    США и Индия договорились расширить оборонное партнерство в космосе

    Связанного британского наемника нашли в водоеме на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости