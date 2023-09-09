Орбиту МКС скорректировали

Роскосмос: орбиту МКС подняли на 3,5 км перед полетами «Союзов» в сентябре

Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) провели с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24», ее подняли на 3,5 километра перед полетами пилотируемых кораблей «Союз» в сентябре. Об этом сообщает «Роскосмос» в Telegram-канале.

Двигатели корабля для коррекции орбиты станции включились в пятницу, 8 сентября, в 21:52 по московскому времени, они проработали 1314,56 секунды и выдали импульс величиной 2,05 метра в секунду. После маневра средняя высота орбиты МКС составила 419,24 километра над поверхностью Земли.

Увеличение высоты орбиты на 3,5 километра было проведено для окончательного формирования баллистических условий перед выведением на орбиту и стыковкой со станцией корабля «Союз МС-24», запланированной на 15 сентября, и отстыковкой и возвращением «Союза МС-23» на Землю 27 сентября.

В августе сообщалось, что пилотируемый космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту пристыковался к МКС.

