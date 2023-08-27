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16:22, 27 августа 2023Наука и техника

Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС

НАСА сообщило о пристыковке Crew Dragon к МКС

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция события ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Стыковка прошла в автоматическом режиме в 16:16 по московскому времени. В скором времени члены экипажа смогут перейти на борт станции, на которой пробудут около шести месяцев.

В субботу, 26 августа, сообщалось о старте ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома центра имени Кеннеди во Флориде. Вместе с россиянином к МКС полетели американский астронавт Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и японский астронавт Сатоси Фурукава.

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    Варвара Кошечкина
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