К МКС стартовал американский корабль с россиянином на борту

Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС с россиянином на борту

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома центра имени Кеннеди во Флориде к Международной космической станции (МКС). Об этом стало известно из прямой трансляции, которая ведется на YouTube-канале NASA.

Известно, что на борту находится российский космонавт Константин Борисов. К МКС также полетели американский астронавт Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и японский астронавт Сатоси Фурукава.

Через 12 минут после старта ракета сбросила вторую ступень. Первая многоразовая ступень совершила управляемую посадку на мыс Канаверал. Отмечается, что стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 27 августа.

Ранее НАСА сообщило, что запуск к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым, намеченный на 21 августа, будет перенесен на 25-е. Затем запуска отложили еще на день.