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18:36, 22 августа 2023Наука и техника

НАСА одобрило запуск Crew Dragon к МКС с космонавтом Борисовым

НАСА одобрило запуск Crew Dragon к МКС с россиянином 25 августа

Фото: NASA / Globallookpress.com

НАСА одобрило запланированный на 25 августа запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon с российским космонавтом Константином Борисовым на борту к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает SpaceNews.

Кроме Борисова, к МКС отправятся американский астронавт Жасмин Могбели, европейский астронавт Андреас Могенсен и японский астронавт Сатоши Фурукава. На околоземной орбите экипаж должен провести около полугода.

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По словам менеджера программы коммерческих экипажей НАСА Стива Стича, у готового к пуску многоразового Crew Dragon были заменены некоторые компоненты клапанов, подвергнувшихся коррозии из-за взаимодействия паров топлива с окружающей средой.

Ранее НАСА сообщило, что запуск к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым, намеченный на 21 августа, будет перенесен на четыре дня вперед.

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    Иван Потапов
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