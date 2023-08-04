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12:01, 4 августа 2023Наука и техника

НАСА и SpaceX перенесли запуск Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса»

НАСА перенесло запуск Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» на 25 августа
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Joe Skipper / Reuters

НАСА и SpaceX перенесли запуск к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым, ранее намеченный на 21 августа. Об этом сообщает американское космическое агентство.

Теперь запуск миссии Crew-7 запланирован на 25 августа.

Кроме Борисова, на МКС отправятся астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

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В июле издание SpaceNews со ссылкой на отчет Boeing за второй квартал сообщило, что задержки в сертификации для пилотируемых полетов космического корабля Starliner принесли компании дополнительные убытки в размере 257 миллионов долларов.

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    Иван Потапов
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