НАСА и SpaceX перенесли запуск Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса»

НАСА перенесло запуск Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» на 25 августа

НАСА и SpaceX перенесли запуск к Международной космической станции (МКС) пилотируемого корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Константином Борисовым, ранее намеченный на 21 августа. Об этом сообщает американское космическое агентство.

Теперь запуск миссии Crew-7 запланирован на 25 августа.

Кроме Борисова, на МКС отправятся астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

2 августа к МКС стартовала ракета Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus.

В июле издание SpaceNews со ссылкой на отчет Boeing за второй квартал сообщило, что задержки в сертификации для пилотируемых полетов космического корабля Starliner принесли компании дополнительные убытки в размере 257 миллионов долларов.