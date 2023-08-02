НАСА: грузовик Cygnus стартовал к МКС на ракете-носителе Antares

Ракета-носитель Antares успешно запустила к Международной космической станции (МКС) грузовой корабль Cygnus, трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Запуск корабля осуществлялся с космодрома Валлопс в Виргинии. Он состоялся в среду, 2 августа, в 20:34 по времени Восточного побережья США (3:34 мск). Через семь минут после старта Cygnus штатно отделился от ракеты-носителя.

Грузовой корабль должен доставить на МКС 1,5 тонн груза: предметы первой необходимости, еду, материалы для научных экспериментов. Стыковка Cygnus с МКС ожидается 4 августа.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что США и Россия сотрудничают в космической сфере, несмотря на разногласия в связи с конфликтом на Украине. По его словам, США не могут отказаться от сотрудничества с Россией по космической программе.