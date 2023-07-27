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18:47, 27 июля 2023Наука и техника

Boeing оценил принесенные Starliner убытки

Boeing: задержки из-за Starliner принесли убытки еще на 257 миллионов долларов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Задержки в сертификации для пилотируемых полетов космического корабля Starliner принесли компании Boeing еще убытки в размере 257 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на отчет корпорации за второй квартал сообщает SpaceNews.

Согласно оценке Boeing, в рассматриваемом периоде на программу Starliner приходится самый большой убыток подразделения Defense, Space and Security компании, общий размер которого составил 527 миллионов долларов.

Как пишет ArsTechnica, общий убыток Boeing от Starliner теперь достиг 1,1 миллиарда долларов.

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В июне «Интерфакс» со ссылкой на директора программы по разработке космического корабля корпорации Boeing Марка Наппи сообщил, что первый испытательный пилотируемый полет космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) отложили из-за проблем с компонентами аппарата.

В мае председатель комиссии по безопасности НАСА Патриция Сандерс допустила, что американское космическое агентство и Boeing могут не успеть закрыть известные проблемы с космическим кораблем Starliner ко времени его первого пилотируемого полета, запланированного на 21 июля.

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    Иван Потапов
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