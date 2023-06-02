Первый испытательный пилотируемый полет Starliner к МКС отложили

Компания Boeing отложила первый испытательный пилотируемый полет корабля Starliner к МКС

Первый испытательный пилотируемый полет космического корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) отложили из-за проблем с компонентами аппарата. Об этом сообщил директор программы по разработке космического корабля корпорации Boeing Марк Наппи, передает «Интерфакс».

По его словам, причиной отказа от запуска, который планировалось осуществить 21 июля, стала высокая воспламеняемость изоляционного покрытия проводки, а также обнаруженные проблемы с парашютной системой Starliner.

«Мы приняли решение приостановить подготовку к первому тестовому полету с экипажем, чтобы устранить эти проблемы», — сказал Наппи в ходе телеконференции Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Он добавил, что в течение следующих пяти-семи дней специалисты определят шаги по ликвидации проблем, решат, необходимо ли разбирать для этого Starliner, а также обозначат сроки подготовки корабля к следующей попытке запуска.

Представитель Boeing отметил, что проведение миссии в 2023 году возможно, однако он не готов назвать определенную дату.

В мае НАСА и Boeing в совместном заявлении утверждали, что сертификацию миссии завершили на 95 процентов. Стороны заверили, что продолжают подготовку к намеченной на июль миссии, несмотря на возникающие проблемы и опасения, поднятые комиссией по безопасности.