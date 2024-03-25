Назван срок отправки «Прогресса МС-27» к МКС

«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-27» отправится к МКС в июне

Грузовой корабль «Прогресс МС-27» отправится к Международной космической станции (МКС) в июне. Соответствующий срок назвали в госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщает ТАСС.

Корабль к МКС будет запущен ракетой «Союз-2.1а».

Ранее к МКС отправился пилотируемый корабль «Союз МС-25». На его борту находились первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская, космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

В феврале к МКС стартовал транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26».