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15:58, 23 марта 2024Наука и техника

Российский и белорусский космонавт успешно отправились на МКС

Роскосмос: ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» успешно стартовала к МКС

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ракета взлетела с 31-й площадки космодрома Байконур в 15:36 мск. На корабле «Союз МС-25» в космос отправились российский и белорусский космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

Согласно плану, корабль доберется до МКС по двухсуточной схеме сближения, ее путь продлится чуть более 50 часов. Стыковка запланирована на 25 марта в 18:10.

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Как ранее сообщал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, пуск ракеты первоначально должен был состояться 21 марта, однако из-за просадки напряжения химического источника тока его перенесли.

Пуск ракеты-носителя отменили за 20 секунд до старта. «Кабель-мачта отошла от ракеты, однако ожидаемого в этот момент включения двигателей не произошло, и автоматическая система отменила пуск», — сказали в трансляции госкорпорации.

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      Вячеслав Агапов
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