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21:24, 21 марта 2024Наука и техника

Названа причина отмены запуска корабля «Союз МС-25»

Глава «Роскосмоса»: запуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов назвал причину отмены запуска ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отмена вызвана просадкой напряжения химического источника тока. Он отметил, что экипаж «Союза МС-25» здоров, нештатный инцидент был перенесен космонавтами профессионально.

Отмечается, что запуск ракеты перенесли на субботу, 23 марта, на 15:36 по московскому времени.

В четверг, 21 марта, на космодроме Байконур со стартовой площадки №31 («Восток») должна была отправиться ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25», однако в последний момент запуск отменился. Обратный отсчет был остановлен примерно за 20 секунд до времени старта.

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