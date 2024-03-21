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18:14, 21 марта 2024Наука и техника

Пуск корабля «Союз МС-25» к МКС отменили. Что произошло и когда состоится следующий запуск?

Пуск ракеты «Союз-2.1а» к МКС автоматически отменен, не запустился двигатель

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В четверг, 21 марта, на космодроме Байконур со стартовой площадки №31 («Восток») должна была отправиться ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25», однако в последний момент запуск отменился. Обратный отсчет был остановлен примерно за 20 секунд до времени старта.

«Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — сказал диктор трансляции, которую вел «Роскосмос».

Старт посвящен 90-летию советского космонавта Юрия Гагарина, впервые побывавшего в космосе. Изображение с ним было нанесено на носитель.

Почему пуск «Союза МС-25» отменили?

Как сообщил ведущий трансляции НАСА, запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25» к Международной космической станции (МКС) был отменен из-за не включившихся вовремя двигателей ракеты «Союз-2.1а».

«Кабель-мачта отошла от ракеты, однако ожидаемого в этот момент включения двигателей не произошло, и автоматическая система отменила пуск», — объяснил он.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ожидается, что вторая попытка запуска корабля «Союз МС-25» с российско-белорусско-американским экипажем состоится не ранее субботы, 23 марта.

Что известно об экипаже корабля?

В основной экипаж 21-й экспедиции посещения вошли космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий, астронавт НАСА Трейси Дайсон и первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская. Их дублерами стали белоруска Анастасия Ленкова, космонавт Иван Вагнер и Дональд Петтит, который является самым старшим из действующих астронавтов НАСА.

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Марина Василевская станет первой женщиной-космонавтом в истории независимой Белоруссии, которая примет участие в космическом полете. В рамках отбора для полета в космос она обошла три тысячи других кандидаток. До этого белоруска на протяжении шести лет работала бортпроводником-инструктором в авиакомпании «Белавиа» и 15 лет профессионально занималась бальными танцами.

«Мои родные и близкие меня очень поддерживают. Они были очень счастливы, когда узнали, что судьба дала мне такой шанс. Когда я работала бортпроводником в авиакомпании "Белавиа", то не представляла, что могу взлететь еще выше», — рассказала Василевская о реакции родных на предстоящий полет в космос.

Какая миссия им предстоит?

Как рассказал заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности Национальной академии наук Белоруссии Иван Буча, в рамках миссии экипаж выполнит ряд научных изысканий — семь экспериментов, из которых пять научно-исследовательских и два образовательных.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Со стороны Беларуси принимают участие четыре научные организации. Это будут эксперименты в области медицины, биологии, физиологии, дистанционного зондирования Земли. Кстати, на МКС находится фото- и видеоаппаратура для исследования земной поверхности с использованием белорусских разработок, которая также будет использоваться в одном из экспериментов», — рассказал Буча.

Ожидается, что Новицкий и Василевская пробудут на МКС около двух недель и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24» вместе с астронавтом НАСА Лорел О'Харой, а миссия Дайсон продлится дольше. Она останется на орбитальной станции до сентября и полетит обратно на корабле «Союз МС-25» вместе с Олегом Кононенко и Николаем Чубом.

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      Варвара Кошечкина
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