Пуск «Союз МС-25» к МКС отменили

Пуск ракеты «Союз-2.1а» к МКС не состоялся из-за автоматической отмены

На космодроме Байконур со стартовой площадки №31 («Восток») пуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25» отменен. Об этом сообщают РИА Новости.

«Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», — сказал диктор трансляции.

На борту корабля находились первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская, космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Пуск носителя должен был состояться в 16:21 по московскому времени. Выведение космического корабля на околоземную орбиту ожидалось в 16:30.

В сентябре 2023 года на ракете «Союз 2.1а» был запущен российский пилотируемый корабль «Союз МС-24». Тогда на МКС отправились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорел О’Хара.