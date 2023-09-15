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19:20, 15 сентября 2023Наука и техника

Российский «Союз МС-24» вышел на орбиту

Летящий к МКС пилотируемый корабль «Союз МС-24» вышел на орбиту

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ракета-носитель «Союз 2.1а» вывела на околоземную орбиту российский пилотируемый корабль «Союз МС-24» с летящим на Международную космическую станцию (МКС) экипажем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-24". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" выведен на орбиту искусственного спутника Земли», — сказал комментатор пуска.

Ракета стартовала с площадки 31 на космодроме Байконур в 18:44 по московскому времени. На МКС отправились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорел О’Хара. Стыковка «Союза» со станцией ожидается в 21:56.

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9 сентября с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24» провели коррекцию орбиты МКС. Ее увеличили для окончательного формирования баллистических условий перед выведением на орбиту и стыковкой со станцией «Союза МС-24».

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    Даниил Иринин
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