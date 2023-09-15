Российский «Союз МС-24» вышел на орбиту

Летящий к МКС пилотируемый корабль «Союз МС-24» вышел на орбиту

Ракета-носитель «Союз 2.1а» вывела на околоземную орбиту российский пилотируемый корабль «Союз МС-24» с летящим на Международную космическую станцию (МКС) экипажем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-24". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-24" выведен на орбиту искусственного спутника Земли», — сказал комментатор пуска.

Ракета стартовала с площадки 31 на космодроме Байконур в 18:44 по московскому времени. На МКС отправились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорел О’Хара. Стыковка «Союза» со станцией ожидается в 21:56.

Ранее заместитель начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина — командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко сообщил, что российские космонавты выйдут в открытый космос в октябре-ноябре. Еще три выхода совершат в 2024 году.

9 сентября с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24» провели коррекцию орбиты МКС. Ее увеличили для окончательного формирования баллистических условий перед выведением на орбиту и стыковкой со станцией «Союза МС-24».