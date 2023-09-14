Российские космонавты выйдут в открытый космос осенью

ЦПК: российские космонавты выйдут в открытый космос в октябре-ноябре

Российские космонавты совершат внекорабельную деятельность осенью. Об этом сообщил заместитель начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю. А. Гагарина — командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко на предполетной пресс-конференции, передает ТАСС.

«Предполагается октябрь-ноябрь», — сказал он, отвечая на вопрос о дате первого выхода в открытый космос по российской программе для новой экспедиции.

По словам Кононенко, изначально планировалось, что у космонавтов будет два выхода в 2023 году, а еще два — в 2024-м, однако планы изменились из-за смещения графика поставки оборудования. Кононенко отметил, что три выхода совершат в следующем году.

Ранее в сентябре стало известно, что ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» вывезли на стартовый стол номер 31 космодрома Байконур. Старт корабля, который отправит на Международную космическую станцию (МКС) космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта Лорел О’Хару, намечен на 15 сентября.

В июне в «Роскосмосе» сообщили, что орбиту МКС подняли перед запуском корабля «Союз МС-24» и приземлением «Союза МС-23». Средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,1 километра и составила 416,35 километра над поверхностью Земли.