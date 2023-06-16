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11:59, 16 июня 2023Наука и техника

Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Союза МС-24»

«Роскосмос»: орбиту МКС подняли на 2,1 километра перед запуском «Союза МС-24»

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли перед запуском пилотируемого космического корабля «Союз МС-24» и приземлением «Союза МС-23». Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-24" и приземления "Союза МС-23"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели грузового корабля «Прогресс МС-22» включили в 09:27 по московскому времени. Они проработали 770,23 секунды, выдав импульс величиной 1,2 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты МКС увеличилась на 2,1 километра и составила 416,35 километра над поверхностью Земли.

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В марте «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором. Двигатели корабля проработали 135 секунд. После этого средняя высота орбиты МКС составила 419 километров.

В январе орбиту МКС подняли, чтобы создать баллистические условия для отстыковки корабля «Союз МС-22» и запуска «Союза МС-23». Средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 километра.

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    Даниил Иринин
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