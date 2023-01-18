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20:11, 18 января 2023Наука и техника

Орбиту МКС подняли перед запуском «Союза МС-23»

«Роскосмос»: орбиту МКС подняли на 1,6 километра к запуску «Союза МС-23»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли, чтобы создать баллистические условия для отстыковки пилотируемого корабля «Союз МС-22» и запуска корабля «Союз МС-23». Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

Отмечается, что средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 километра и составила 417,1 километра над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20». Запуск «Союза МС-23» намечен на 20 февраля 2023 года.

Ранее «Роскосмос» разработал план по возвращению экипажа «Союза МС-22» в случае чрезвычайного происшествия до прибытия «Союза МС-23». При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на Crew Dragon, а космонавты «Роскосмоса» — на «Союзе МС-22».

Корабль «Союз МС-23» должен пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля. Спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, поскольку поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22», подчеркнули в «Роскосмосе».

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Александр Еникеев
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