Российский «Прогресс» спас МКС от космического мусора

«Роскосмос»: «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» снова спас Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

Отмечается, что «Прогресс МС-22» второй раз за месяц увел МКС от столкновения с космическим мусором. Двигатели корабля включились в 14:54 по московскому времени, проработали 135 секунд и выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду. После этого средняя высота орбиты станции составила 419 километров над поверхностью нашей планеты.

В госкорпорации добавили, что высоту орбиты МКС, которую эксплуатируют с 1998 года, корректировали 336 раз, включая 34 коррекции с целью уклонения от космического мусора. С помощью кораблей «Прогресс» выполнили 185 коррекций.

В прошлый раз «Прогресс МС-22» увел МКС от возможного столкновения с космическим мусором 6 марта. После коррекции средняя высота орбиты станции составила 418,59 километра над поверхностью Земли.

В феврале в «Роскосмосе» сообщили, что утечка теплоносителя системы терморегулирования грузового корабля «Прогресс МС-21», затопленного 19 февраля, скорее всего, произошла из-за внешнего воздействия.