Разгерметизация «Прогресса МС-21» произошла из-за внешнего воздействия

«Роскосмос» сообщил о разгерметизации «Прогресса МС-21» из-за внешнего воздействия

Утечка теплоносителя системы терморегулирования грузового корабля «Прогресс МС-21», затопленного в воскресенье, 19 февраля, скорее всего, произошла из-за внешнего воздействия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

По словам специалистов госкорпорации, соответствующий вывод был сделан на основе снимков, сделанных после отстыковки корабля от Международной космической станции (МКС). Были обнаружены отверстия на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и солнечных батареях, которые не фиксировались ни на заводе во время изготовления корабля, ни ни космодроме или во время полета.

Диаметр отверстия, приведшего к разгерметизации, составлял 12 миллиметров. Чтобы определить возможные причины его появления, повреждения «Прогресса МС-21» сымитируют на Земле.

Корабль «Прогресс МС-21» был запущен 26 октября прошлого года и спустя двое суток доставил на МКС более 2,5 тонны грузов. Утечка теплоносителя у корабля была зафиксирована 11 февраля. Позже в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» приняли решение свести грузовой корабль «Прогресс МС-21» с орбиты. Элементы конструкции, которые не сгорели в атмосфере, упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.