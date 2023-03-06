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16:12, 6 марта 2023Наука и техника

Российский «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения

Российский корабль «Прогресс МС-22» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос» в Telegram-канале.

«Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей грузовика "Прогресс МС-22" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели корабля включились в 15:42 мск и проработали 375,8 секунды. Двигатели выдали импульс величиной 0,7 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты станции составила 418,59 километра над поверхностью Земли.

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» пристыковался к МКС 11 февраля. Корабль доставил на станцию более 2,5 тонны грузов. Грузовик пробудет в составе МКС полгода.

В ноябре 2022 года орбиту МКС подняли на 2,1 километра, чтобы создать баллистические условия для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-23». Средняя высота орбиты составила 417,6 километра.

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Даниил Иринин
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