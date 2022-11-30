Орбиту МКС подняли к запуску «Союза МС-23»

«Роскосмос»: орбиту МКС подняли на 2,1 километра к запуску «Союза МС-23»

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли, чтобы создать баллистические условия для запуска пилотируемого корабля «Союз МС-23». Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

«В среду, 30 ноября 2022 года, орбиту Международной космической станции скорректировали в рамках подготовки к весеннему запуску пилотируемого корабля "Союз МС-23" и приземлению "Союза МС-22"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средняя высота орбиты МКС, по предварительным данным, увеличилась на 2,1 километра и составила 417,6 километра над поверхностью Земли. Маневр выполнили при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-20». Они были включены в 15:25 мск и проработали 712,5 секунды.

Ранее генеральный директор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) Александр Цыганков сообщил, что стоимость доставки килограмма грузов на МКС начинается с миллиона рублей.

В октябре издание SpaceNews писало, что убытки американской компании Boeing по программе пилотируемого космического корабля Starliner, который вместе с Crew Dragon должен стать заменой российского «Союз МС», выросли, приблизившись к 900 миллионам долларов.