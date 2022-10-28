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10:48, 28 октября 2022Наука и техника

Убытки Boeing по замене российского «Союз МС» выросли

SpaceNews: убытки Boeing по замене российского «Союз МС» выросли до 900 миллионов долларов

Фото: Cory Huston / NASA

Убытки американской компании Boeing по программе пилотируемого космического корабля Starliner, который вместе с Crew Dragon должен стать заменой российского «Союз МС», выросли, приблизившись к 900 миллионам долларов. Об этом сообщает SpaceNews.

Отмечается, что в третьем квартале на Starliner компания списала 195 миллионов собственных средств. Остальные средства были зафиксированы в предыдущие отчетные периоды.

В Boeing основные убытки по программе пилотируемого космического корабля связывают с провалом миссии Orbital Flight Test (OFT), в результате которой космический корабль без экипажа не смог достичь Международной космической станции (МКС).

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«Сохраняется риск того, что мы можем зафиксировать дополнительные убытки в будущих периодах», — отмечается в сообщении компании.

В августе менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич заявил, что первый пилотируемый полет американского космического корабля Starliner к МКС может состояться в феврале 2023 года.

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Иван Потапов
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