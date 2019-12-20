НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner

Космический корабль Boeing Starliner нештатно вышел на околоземную орбиту, сообщают в ходе прямой трансляции пуска НАСА.

В сообщении компании Boeing , опубликованном в Twitter, говорится, что контроль над летательным аппаратом сохранен. Согласно главе НАСА Джиму Брайденстайну, Starliner находится на стабильной, но нештатной, орбите, поскольку не произошло включение двигателя, необходимого для его сближения с МКС.

Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing Starliner, являющимся второй американской заменой российского «Союз МС», запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 20 декабря в 06:36 по времени восточного побережья (в 14:36 по московскому времени).

В марте к МКС впервые летал (также в беспилотном режиме) SpaceX Crew Dragon.

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В сентябре 2014 года НАСА назвало компании SpaceX и Boeing победителями тендера в рамках программы Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap), предполагающей создание американских космических кораблей для доставки астронавтов к МКС.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года — после закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС».

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