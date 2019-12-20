Starliner не достигнет МКС и вернется в США

Космический корабль Starliner вышел на незапланированную орбиту из-за аномалии в системе подсчета полетного времени Mission Elapsed Time (MET), сообщил в Twitter глава НАСА Джим Брайденстайн.

В Boeing заявили, что Starliner не достигнет МКС и выведен на орбиту, позволяющую космическому кораблю через 48 часов приземлиться на территории полигона «Белые пески» (штат Нью-Мексико). Там же отметили, что на космическом корабле осталось только 75 процентов топлива, необходимого для миссии к МКС, которое будет потрачено на проведение летных испытаний.

Ранее 20 декабря НАСА сообщило, что Starliner вышел на нештатную, но стабильную орбиту, поскольку не произошло включения двигателя, необходимого для его сближения с МКС.

Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing Starliner, являющимся второй американской заменой российскому «Союзу МС», запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) 20 декабря в 06:36 по времени восточного побережья (в 14:36 по московскому времени).

В марте к МКС впервые летал (также в беспилотном режиме) SpaceX Crew Dragon.

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В сентябре 2014 года НАСА назвало компании SpaceX и Boeing победителями тендера в рамках программы Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap), предполагающей создание американских космических кораблей для доставки астронавтов к МКС.

Последний пилотируемый полет НАСА в космос проходил в июле 2011 года — после закрытия американской программы Space Shuttle доставка людей на МКС осуществлялась исключительно советско-российскими одноразовыми трехместными кораблями «Союз ТМА», «Союз ТМА-М» и «Союз МС».

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