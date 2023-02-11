Грузовой «Прогресс МС-22» пристыковался к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-22» пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-22» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Стыковка состоялась сегодня, 11 февраля, в 11:47 по московскому времени.

На борту корабля находится более 2,5 тонны грузов, включая топливо, воду, азот, оборудование, расходные материалы и продукты питания.

В составе МКС грузовик пробудет полгода, после чего будет отстыкован и затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с «Прогресс МС-22» с космодрома Байконур в Казахстане состоялся 9 февраля.

Согласно «Роскосмосу», 20 февраля стартует пилотируемый космический корабль «Союз МС-23», который будет запущен без экипажа и доставит на МКС грузы.