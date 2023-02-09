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09:43, 9 февраля 2023Наука и техника

Грузовой «Прогресс МС-22» отправился к МКС

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-22» стартовала с космодрома «Байконур»

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22» стартовала с Байконура. Об этом сообщает РИА Новости. Трансляция запуска доступна на сайте «Роскосмоса».

Ракета выведет «Прогресс МС-22», после чего грузовой корабль начнет самостоятельный полет к Международной космической станции (МКС). Полет, в ходе которого корабль совершит 34 витка вокруг Земли, продлится 50 часов 31 минуту, а стыковка произойдет 11:47 мск 11 февраля.

«Прогресс МС-22» доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, а также оборудование для космических исследований: «Спланх», «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Импакт», «Терминатор» и «3D-печать».

В мае 2023 года на МКС отправится грузовой космический корабль «Прогресс МС-23». В сентябре к космической станции будет запущен пилотируемый корабль «Союз МС-24» с космонавтами на борту.

В январе в «Роскосмосе» сообщили, что орбиту МКС подняли, чтобы создать баллистические условия для отстыковки корабля «Союз МС-22» и запуска «Союза МС-23». Маневр выполнили при помощи двигателей корабля «Прогресс МС-20».

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Александр Еникеев
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