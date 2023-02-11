«Роскосмос» раскрыл предназначение безэкипажного «Союза МС-23»

«Роскосмос»: безэкипажный «Союз МС-23» доставит на МКС грузы

Пилотируемый «Союз МС-23», который 20 февраля планируется запустить без экипажа, доставит на Международную космическую станцию грузы. Предназначение космического корабля со ссылкой на «Роскосмос» раскрыл ТАСС.

В госкорпорации уточнили, что всего на околоземную орбиту будет доставлено 429 килограммов грузов — «средства медицинского контроля и обследования, уборки станции и контроля чистоты атмосферы, обеспечения газового состава, водообеспечения и оборудование для научных экспериментов».

Также на корабле будет находиться, среди прочего, сменное оборудование для систем российского сегмента МКС.

9 февраля к МКС отправился грузовой космический корабль «Прогресс МС-22».

28 января орбиту МКС подняли, чтобы создать баллистические условия для отстыковки аварийного пилотируемого космического корабля «Союз МС-22» и запуска «Союза МС-23».