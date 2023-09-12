Ракету с кораблем «Союз МС-24» вывезли на стартовый стол

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» вывезли на стартовый стол

Ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» вывезли на стартовый стол номер 31 космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время продолжаются работы по подготовке ракеты к старту, намеченному на 15 сентября в 18:45 по московскому времени. На корабле на Международную космическую станцию (МКС) отправятся космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорел О’Хара.

Ранее с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24» орбиту МКС в рамках подготовки к стыковке с «Союз МС-24» и отстыковке «Союза МС-23» подняли на 3,5 километра.

В сентябре историк космонавтики Александр Железняков сказал, что создание МКС, начавшееся после подписания 30 лет назад российско-американского заявления о сотрудничестве в космосе, позволило сохранить российскую пилотируемую космонавтику.