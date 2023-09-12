Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:31, 12 сентября 2023Наука и техника

Ракету с кораблем «Союз МС-24» вывезли на стартовый стол

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» вывезли на стартовый стол

Фото: «Роскосмос»

Ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» вывезли на стартовый стол номер 31 космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время продолжаются работы по подготовке ракеты к старту, намеченному на 15 сентября в 18:45 по московскому времени. На корабле на Международную космическую станцию (МКС) отправятся космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорел О’Хара.

Ранее с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-24» орбиту МКС в рамках подготовки к стыковке с «Союз МС-24» и отстыковке «Союза МС-23» подняли на 3,5 километра.

В сентябре историк космонавтики Александр Железняков сказал, что создание МКС, начавшееся после подписания 30 лет назад российско-американского заявления о сотрудничестве в космосе, позволило сохранить российскую пилотируемую космонавтику.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?

    ВВС США оценили сотрудничество со SpaceX

    Путин сравнил отечественные автомобили с Mercedes и Audi

    Минобороны заявило об огромных потерях ВСУ в ДНР

    Пилот севшего в поле самолета раскрыл состояние пассажиров и экипажа

    Путин прокомментировал слова о связях Трампа с Россией

    Путин отметил отсутствие эффекта от применения ВСУ кассетных боеприпасов

    Двум актрисам театра Вахтангова потребовалась помощь врачей

    Путин рассказал об отношении властей Украины к своим солдатам

    Путин назвал количество уехавших из России артистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости